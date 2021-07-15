Кадр из видео.
В Тульской области полиция нашла теплицу с коноплей: видео
Полицейские обнаружили 349 кустов растения.
В одном из поселков Белевского района участковые уполномоченные выявили факт незаконного культивирования конопли. В ходе рейдов полицейские обратили внимание на теплицу за забором домовладения. Растения внутри нее были очень похожи на наркосодержащие.
– При дальнейшей проверке сотрудники полиции выяснили, что в доме проживает неработающий ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 35-летний мужчина, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
На участке сотрудники полиции обнаружили и изъяли 349 кустов растения, внешне похожего на коноплю.
Видео УМВД России по Тульской области.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
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