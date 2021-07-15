В Тульской области полиция нашла теплицу с коноплей: видео

Кадр из видео.

В одном из поселков Белевского района участковые уполномоченные выявили факт незаконного культивирования конопли. В ходе рейдов полицейские обратили внимание на теплицу за забором домовладения. Растения внутри нее были очень похожи на наркосодержащие.

– При дальнейшей проверке сотрудники полиции выяснили, что в доме проживает неработающий ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 35-летний мужчина, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

На участке сотрудники полиции обнаружили и изъяли 349 кустов растения, внешне похожего на коноплю.



Видео УМВД России по Тульской области.

Все обстоятельства происшествия выясняются.