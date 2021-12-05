В Туле открылась выставка к 80-летию освобождения Ясной Поляны от фашистских захватчиков

3 декабря, в день неизвестного солдата, в музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» – культурно-выставочном комплексе «Л.Н.Т.» в Музейном квартале открылась выставка «Возвращенные имена». Её организовали музей-усадьба, Тульское региональное отделение Союза машиностроителей и военно-исторический поисковый клуб «Славный» к 80-летию начала контрнаступления под Москвой и 80-летию освобождения Ясной Поляны от фашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие советник Президента РФ Владимир Толстой, первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин и заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина зачитала приветственный адрес Губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится:

«В этом году наш регион отмечает важный юбилей – 80-летие героической обороны Тулы. И этот проект – значимый вклад в сохранение исторической памяти и увековечение имен героев. Создание выставки объединило усилия органов власти, музеев, молодежных движений и поисковых отрядов.

Спасибо всем, кто принял участие в реализации этого проекта, за большую кропотливую работу, высокий профессионализм и творческий подход. Особая благодарность – музею-усадьбе “Ясная Поляна“».

Выставка основана на материалах музея-усадьбы и уникальных находках военно-исторического поискового клуба «Славный». Поисковикам удалось найти дневник политрука Ивана Астахова, а благодаря ему - несколько тайников, содержащих знамёна, документы и личные вещи красноармейцев. Находки помогли открыть неизвестные факты о ходе боев и судьбе красноармейцев.

В торжественной обстановке поисковики передали Музею обороны Тулы знамя 278 стрелковой дивизии, найденное отрядом в августе этого года на территории региона. Оно станет одним из ключевых подлинных экспонатов музея, который откроется в тульском парке «Патриот» 6 декабря.

Планируется, что после туляков выставку смогут посмотреть жители 80 городов страны. Она будет сопровождаться показом моноспектакля «Скажи мне правду о войне», который был написан на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.