Как выглядит сквер 80-летия обороны Тулы: фоторепортаж

В Туле сняли ограждение, за которым шло строительство сквера, посвященного 80-летию обороны города. Его благоустраивали на проспекте Ленина рядом со спортивным корпусом Тульского государственного университета.

Ранее сообщалось, что площадь сквера визуально и конструктивно будет разделена на две части, символизирующие противоборство армии вермахта и войск Красной Армии, а центральным элементом станет мультимедийная мемориальная стена, где будут транслировать фотографии и имена защитников Родины.

Пока официального открытия нового общественного пространства не было.

Друзья, как вам новый сквер? Делитесь мнением в комментариях!