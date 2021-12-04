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Как выглядит сквер 80-летия обороны Тулы: фоторепортаж

Как выглядит сквер 80-летия обороны Тулы: фоторепортаж

Новое общественное пространство расположено на проспекте Ленина.

В Туле сняли ограждение, за которым шло строительство сквера, посвященного 80-летию обороны города. Его благоустраивали на проспекте Ленина рядом со спортивным корпусом Тульского государственного университета.

Ранее сообщалось, что площадь сквера визуально и конструктивно будет разделена на две части, символизирующие противоборство армии вермахта и войск Красной Армии, а центральным элементом станет мультимедийная мемориальная стена, где будут транслировать фотографии и имена защитников Родины.

Пока официального открытия нового общественного пространства не было.

 

Друзья, как вам новый сквер? Делитесь мнением в комментариях!

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:35 +1
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