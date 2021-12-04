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Житель Тульской области отправил мошенникам почти 2 млн рублей
Фото из архива Myslo.

Житель Тульской области отправил мошенникам почти 2 млн рублей

Аферисты представились сотрудниками банка и «развели» мужчину.

За прошедшие сутки девять жителей Тульской области попались на удочку мошенников. Доверчивые туляки перевели аферистам 3 миллиона 261 тысячу 431 рубля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Одной из жертв злоумышленников стал доверчивый 48-летний житель Щекинского района. Его «развели» по классической схеме: по телефону позвонил якобы сотрудник банка и убедил собеседника перевести на «защищенный» счет 1 миллион 662 тысячи рублей.

 

Полиция Тульской области напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными.

Запомните: все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.

Должна настораживать и информация о необходимости перевода денег на «защищенные счета». Такая операция в банках не предусмотрена.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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