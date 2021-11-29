В Узловой щенка выкинули с 4-го этажа: собака выжила и ищет новых хозяев
О малышке по кличке Скай мы писали в конце августа.
26 августа под окнами дома № 12 по ул. Октябрьской в Узловой очевидцы обнаружили щенка с различными травмами. Собаку выбросили из окна 4-го этажа.
Щенка по кличке Скай отвезли тульскую ветклинику. У малышки были переломаны лапы [одна из них полностью раздроблена] и пробито лёгкое.
Волонтер, следивший за судьбой собаки, рассказала, что собака пережила две операции и сейчас ждет любящих хозяев:
— Девочка небольшая — 15 кг, стерилизована. Бегает, прыгает, и нет никакого внешнего дефекта, несмотря на то ужасное ЧП, которое с ней произошло. Скай — чудесная малышка, приучена к поводку, выгулу и пелёнкам. Хорошо ладит с кошками, прекрасно ездит в машине. Не привередлива в еде. Пожалуйста, давайте найдём ей самый лучший дом!
По всем вопросам можно звонить по номеру: 8-950-918-75-28.