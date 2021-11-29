Дорогу в деревне Алексинского района отремонтируют после вмешательства прокуратуры
В госорган обратились жители населенного пункта Малое Шепелино.
В Алексине межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жителей деревни Малое Шелепино о ненадлежащем содержании автодороги.
Установлено, что в нарушение положений законодательства, администрация Алексина своевременно не провела комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автодороги, по которой осуществляется подъезд к деревне. Это привело к образованию многочисленных повреждений дорожного полотна. С целью устранения нарушений, межрайонная прокуратура внесла главе органа местного самоуправления представление, направила в суд исковое заявление.
Дорогу должны отремонтировать до 1 июня 2022 года.
Глава администрации муниципального образования город Алексин привлечен к административной ответственности и заплатит штраф в 2,5 тысячи рублей.
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