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В Узловой щенка выкинули с 4-го этажа

В Узловой щенка выкинули с 4-го этажа

У малышки переломаны лапы и отбиты внутренние органы.

Вчера, 26 августа, под окнами дома №12 по ул. Октябрьской очевидцы обнаружили щенка с различными травмами. По нашей информации, собаку выкинули из окна 4-го этажа – несколько дней назад проживающая там женщина подобрала щенка на улице, купила ему поводок и привела домой.

Что послужило причиной такого поступка, неизвестно, но по данному факту очевидцами написано заявление в полицию.

Сейчас щенок по кличке Скай находится в ветклинике на улице Болдина. У него сломаны все лапы [одна из них полностью раздроблена] и пробито легкое. 

Если вы хотите помочь щенку, то можете позвонить волонтеру, курирующему Ская:

8 (953) 425-65-73, Любовь Сысоева.

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