На наркоплантации в Заокском районе нашли более 10 кг конопли

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Также в помещении были обнаружены принадлежности для фасовки и упаковки наркотика.

В минувшие выходные на ул. Московской в Заокском очевидец обнаружил нелегальную плантацию по выращиванию конопли – мужчина приехал на предприятие проверить оборудование и увидел по соседству десятки кустов наркосодержащего растения. О находке он сообщил полицию и редакцию Myslo.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, в ходе осмотра было обнаружено и изъято более 120 кустов внешне схожих с коноплей, 4 картонные коробки с растительной массой зелёного цвета, оборудование и приспособления для выращивания растений, удобрение, а также оборудование для переработки и упаковки.

Экспертиза подтвердила, что растительная масса является каннабисом весом более 10 кг. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Полицейские занимаются розыском владельца наркоплантации.