новости
новости
Регистрация
На наркоплантации в Заокском районе нашли более 10 кг конопли
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

На наркоплантации в Заокском районе нашли более 10 кг конопли

Также в помещении были обнаружены принадлежности для фасовки и упаковки наркотика.

В минувшие выходные на ул. Московской в Заокском очевидец обнаружил нелегальную плантацию по выращиванию конопли – мужчина приехал на предприятие проверить оборудование и увидел по соседству десятки кустов наркосодержащего растения. О находке он сообщил полицию и редакцию Myslo.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, в ходе осмотра было обнаружено и изъято более 120 кустов внешне схожих с коноплей, 4 картонные коробки с растительной массой зелёного цвета, оборудование и приспособления для выращивания растений, удобрение, а также оборудование для переработки и упаковки.

Экспертиза подтвердила, что растительная масса является каннабисом весом более 10 кг. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Полицейские занимаются розыском владельца наркоплантации.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 18:25 −1
Другие статьи по темам
Событие
наркотикиконопляканнабиспреступлениеуголовное делоУМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьЗаокский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фанат «Локомотива», отправившийся в Тулу пешком, стёр ноги до мяса и не успел на матч
Фанат «Локомотива», отправившийся в Тулу пешком, стёр ноги до мяса и не успел на матч
ВТБ стал «платиновым» ESG-работодателем
ВТБ стал «платиновым» ESG-работодателем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.