ВТБ стал «платиновым» ESG-работодателем

Рейтинг составлял журнал Forbes в партнерстве с аудиторской компанией KPMG, войдя в высшую категорию — «Платина» — среди 11 лучших компаний.

Рейтинг Forbes составляется уже третий год подряд, в этом году его методология доработана таким образом, чтобы охватить больше ESG-метрик. Компании оценивались по трем основным блокам: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». ВТБ продемонстрировал максимальные показатели по всем метрикам.

«Соответствие принципам ESG — одна из ключевых задач долгосрочного развития ВТБ, которая подтверждает преемственность курса, заложенного в стратегию Группы несколько лет назад. Мы работаем в команде, ценим профессионализм каждого сотрудника и способствуем его развитию, мы постоянно совершенствуемся и отвечаем за результат. Наша главная ценность — клиент. Мы строим партнерские отношения и помогаем решать любые жизненные задачи. ВТБ — открытая система, в которой клиент свободен в принятии решений и всегда может рассчитывать на нашу профессиональную помощь. Уверены, успешная ESG-трансформация ВТБ напрямую работает в интересах наших клиентов», — сказала Ольга Дергунова, заместитель председателя правления банка ВТБ.

ВТБ — пионер рынка ответственного финансирования в России, группа участвовала в организации ESG облигаций на сумму свыше 3,7 млрд долларов, в 2021 году организовала пять размещений зеленых и социальных облигаций общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на рубли. В октябре ВТБ запустил ESG-платформу — полностью открытую инфраструктуру для ESG-трансформации, включающую комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления. В общей сложности в периметр ESG-платформы уже включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ, соответствующих Стратегии устойчивого развития банка.

Влияние ESG на российскую и глобальную экономику — одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Форум пройдет 30 ноября — 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.