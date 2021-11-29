Подпольный цех по производству конопли в Тульской области: экспертиза подтвердила криминал

Эксперты установили, что конопля из подпольного цеха в Заокском районе Тульской области содержит психоактивные вещества [конопля бывает без содержания наркотиков — прим. авт.]. По нашей информации, в ходе осмотра в помещении были обнаружены оборудование и удобрения, которые позволяли организаторам заниматься масштабным выращиванием конопли. Также оперативники нашли высушенные и, предположительно, подготовленные к сбыту растения.

В настоящее время по факту происшествия в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.