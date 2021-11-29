Подпольный цех по производству конопли в Тульской области: экспертиза подтвердила криминал
Возбуждено уголовное дело.
Эксперты установили, что конопля из подпольного цеха в Заокском районе Тульской области содержит психоактивные вещества [конопля бывает без содержания наркотиков — прим. авт.]. По нашей информации, в ходе осмотра в помещении были обнаружены оборудование и удобрения, которые позволяли организаторам заниматься масштабным выращиванием конопли. Также оперативники нашли высушенные и, предположительно, подготовленные к сбыту растения.
В настоящее время по факту происшествия в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, цех обнаружили случайно. Представитель одной из компаний приехал на предприятие проверить свое оборудование и увидел по соседству плантацию конопли. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о случившемся корреспонденту Myslo.
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