Фанат «Локомотива», отправившийся в Тулу пешком, стёр ноги до мяса и не успел на матч

Фото UnitedSouth | Фанаты «Локомотива»

26-летний москвич Сергей, который решил дойти пешком до Тулы, где спустя считанные минуты начнётся футбольный матч «Арсенал» – «Локомотив», сошёл с дистанции из-за нехватки времени. Его рассказ публикует фанатское сообщество столичного клуба:

«За 28 ноября удалось преодолеть минимум 45 км и зайти в Тульскую область. Иду в резиновых сапогах, и это сказывается на ногах однозначно. Приходится делать остановки, чтобы перебинтовать стопы и продолжить движение.

Каждый шаг через боль, много мозолей, содранных в мясо. Несмотря на всё, пытаюсь двигаться дальше, как могу. Дорога заключается в преодолении не только асфальта со щебнем, но иногда и полей с лесами. В пути с момента старта из Москвы я нахожусь примерно на протяжении 50 часов.

Вынужден признать, что времени, чтобы дойти до Тулы к началу матча мне не хватает и добравшись до Тульской области я заканчиваю это приключение, которое могло продлиться дольше, но времени было мало изначально».