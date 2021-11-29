Фанат «Локомотива», отправившийся в Тулу пешком, стёр ноги до мяса и не успел на матч
За 50 часов он преодолел примерно половину пути.
26-летний москвич Сергей, который решил дойти пешком до Тулы, где спустя считанные минуты начнётся футбольный матч «Арсенал» – «Локомотив», сошёл с дистанции из-за нехватки времени. Его рассказ публикует фанатское сообщество столичного клуба:
«За 28 ноября удалось преодолеть минимум 45 км и зайти в Тульскую область. Иду в резиновых сапогах, и это сказывается на ногах однозначно. Приходится делать остановки, чтобы перебинтовать стопы и продолжить движение.
Каждый шаг через боль, много мозолей, содранных в мясо. Несмотря на всё, пытаюсь двигаться дальше, как могу. Дорога заключается в преодолении не только асфальта со щебнем, но иногда и полей с лесами. В пути с момента старта из Москвы я нахожусь примерно на протяжении 50 часов.
Вынужден признать, что времени, чтобы дойти до Тулы к началу матча мне не хватает и добравшись до Тульской области я заканчиваю это приключение, которое могло продлиться дольше, но времени было мало изначально».
А чтобы вам не пришлось идти на такие жертвы, мы подготовили онлайн-трансляцию матча, который начнётся ровно в 19.00.