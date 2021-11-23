Фото: instagram.com/tula.chp/
В ДТП на ул. Болотова в Туле пострадал один человек
Авария произошла на пересечении с ул. Кабакова.
Днем 23 ноября в Мясново произошла авария. По сообщениям очевидцев, на пересечении ул. Болотова и ул. Кабакова столкнулись два Renault. По их словам, в момент аварии не работал светофор.
«Водитель Renault Kangoo, мужчина 1980 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка совершил столкновение с Renault Kaptur под управлением мужчины 1994 года рождения. У последнего была главная дорога», — подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.
В результате ДТП пострадал 41-летний пассажир Renault Kaptur. Ему оказывали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась.
Напомним, 10 ноября на этом перекрестке произошло ДТП, в котором пострадала женщина. В момент автоаварии тоже не работал светофор.
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