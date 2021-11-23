Алексей Дюмин поручил сделать понятную и контролируемую систему работы транспорта Тулы

23 ноября на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений.

Глава региона отметил, что от туляков в Ситуационный центр губернатора поступают обращения о длительном ожидании транспорта в Левобережном, Петровском и Новой Туле. В связи с этим он обратил внимание главы администрации города Дмитрия Миляева на необходимость отработать их, а также выстроить точную, понятную и контролируемую систему работы транспорта в городе. Губернатор поручил министерству транспорта подключиться к решению вопроса.

Дмитрий Миляев отметил, что по маршруту № 42 «пос. Плеханово – Московский вокзал – пос. Плеханово» запустили дополнительные автобусы среднего класса. Расписание соблюдается, нареканий от жителей нет.