В Туле пропала 15-летняя школьница

О местонахождении Виктории Кореньковой ничего не известно с 19 ноября.

Тульские поисковики из отряда «Лиза Алерт» ищут девушку-подростка. 15-летняя Виктория Коренькова ушла из дома 19 ноября и не вернулась.

Приметы: рост 168 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Одежда: чёрная куртка с капюшоном, чёрные классические брюки, белые кроссовки, светло-бежевая вязаная шапка. С собой рюкзак.