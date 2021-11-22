новости
новости
Регистрация
В Туле пропала 15-летняя школьница

В Туле пропала 15-летняя школьница

О местонахождении Виктории Кореньковой ничего не известно с 19 ноября.

Тульские поисковики из отряда «Лиза Алерт» ищут девушку-подростка. 15-летняя Виктория Коренькова ушла из дома 19 ноября и не вернулась.

Приметы: рост 168 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Одежда: чёрная куртка с капюшоном, чёрные классические брюки, белые кроссовки, светло-бежевая вязаная шапка. С собой рюкзак.

Если вы видели девушку, звоните по телефонам: 8(953)443-14-80, 8(800)700-54-52 или 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
поиск пропавшихпропала девочкапропала школьницапропал ребенокпоисковый отряд Лиза Алерт
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам оформить социальное пособие на время поиска работы
Как тулякам оформить социальное пособие на время поиска работы
Тульский минздрав прокомментировал отключение электричества в Донской горбольнице
Тульский минздрав прокомментировал отключение электричества в Донской горбольнице
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.