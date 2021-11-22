Как тулякам оформить социальное пособие на время поиска работы
В этом году такой возможностью могут воспользоваться ещё 96 человек.
Социальный контракт – это соглашение между органами социальной защиты и малоимущими гражданами, находящимся в трудной жизненной ситуации. Главное условие – наличие официального дохода ниже прожиточного минимума.
Существует несколько направлений, по которым граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию могут заключить социальный контракт:
- поиск работы (социальное пособие 11922 рубля выплачивается в течение месяца с даты заключения социального контракта и в течение 3 месяцев с момента подтверждения факта трудоустройства, но не более 4 месяцев),
- предпринимательская деятельность (единовременное социальное пособие не более 250 тысяч рублей),
- ведение личного подсобного хозяйства (социальное пособие не более 100 тысяч рублей),
- преодоление трудной жизненной ситуации (ежемесячное социальное пособие 11 922 рубля).
Этой мерой поддержки уже воспользовались 288 человек, квота на этот год предусматривает возможность подписания еще 96 договоров по трем направлениям: поиск работы, предпринимательство и ведение ЛПХ.
Подробности узнать в Управлении социальной защиты населения в Тульской области по адресам: ул. Плеханова, д. 48, каб. 3, ул. Седова, 25 или по телефону: 30-72-99.