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Как тулякам оформить социальное пособие на время поиска работы
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Как тулякам оформить социальное пособие на время поиска работы

В этом году такой возможностью могут воспользоваться ещё 96 человек.

Социальный контракт – это соглашение между органами социальной защиты и малоимущими гражданами, находящимся в трудной жизненной ситуации. Главное условие – наличие официального дохода ниже прожиточного минимума.

Существует несколько направлений, по которым граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию могут заключить социальный контракт:

  • поиск работы (социальное пособие 11922 рубля выплачивается в течение месяца с даты заключения социального контракта и в течение 3 месяцев с момента подтверждения факта трудоустройства, но не более 4 месяцев),
  • предпринимательская деятельность (единовременное социальное пособие не более 250 тысяч рублей),
  • ведение личного подсобного хозяйства (социальное пособие не более 100 тысяч рублей),
  • преодоление трудной жизненной ситуации (ежемесячное социальное пособие 11 922 рубля).

Этой мерой поддержки уже воспользовались 288 человек, квота на этот год предусматривает возможность подписания еще 96 договоров по трем направлениям: поиск работы, предпринимательство и ведение ЛПХ.

Подробности узнать в Управлении социальной защиты населения в Тульской области по адресам: ул. Плеханова, д. 48, каб. 3, ул. Седова, 25 или по телефону: 30-72-99.

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