Как тулякам оформить социальное пособие на время поиска работы

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В этом году такой возможностью могут воспользоваться ещё 96 человек.

Социальный контракт – это соглашение между органами социальной защиты и малоимущими гражданами, находящимся в трудной жизненной ситуации. Главное условие – наличие официального дохода ниже прожиточного минимума.

Существует несколько направлений, по которым граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию могут заключить социальный контракт:

поиск работы (социальное пособие 11922 рубля выплачивается в течение месяца с даты заключения социального контракта и в течение 3 месяцев с момента подтверждения факта трудоустройства, но не более 4 месяцев),

предпринимательская деятельность (единовременное социальное пособие не более 250 тысяч рублей),

ведение личного подсобного хозяйства (социальное пособие не более 100 тысяч рублей),

преодоление трудной жизненной ситуации (ежемесячное социальное пособие 11 922 рубля).

Этой мерой поддержки уже воспользовались 288 человек, квота на этот год предусматривает возможность подписания еще 96 договоров по трем направлениям: поиск работы, предпринимательство и ведение ЛПХ.

Подробности узнать в Управлении социальной защиты населения в Тульской области по адресам: ул. Плеханова, д. 48, каб. 3, ул. Седова, 25 или по телефону: 30-72-99.