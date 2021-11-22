Тульский минздрав прокомментировал отключение электричества в Донской горбольнице

Питание было восстановлено в течение 30 минут, компоненты антиковидной вакцины не успели разморозиться.

Министерство здравоохранения Тульской области прокомментировало отключение электричества в поликлинике города Донской. Напомним, в соцсетях жители написали, что из-за отсутствия питания вакцина от COVID-19, хранящаяся в холодильниках, могла утратить свои лечебные свойства.

В минздраве уточнили, что причиной аварийной ситуации стал обрыв высоковольтного кабеля, а электроснабжение было восстановлено в течение 30 минут.

«Вакцина хранится при температуре от минус 18 и ниже. Морозильные камеры позволяют сохранять нормируемую температуру несколько часов в случае отключения электроэнергии. Контроль за температурой хранения осуществляется специальным оборудованием, которое сигнализирует о факте нарушения хранения.

Таким образом, непродолжительное отключение электроэнергии на качество препарата не повлияло. Условия транспортировки и хранения вакцины находятся на постоянном контроле руководства медучреждения», – говорится в комментарии ведомства.