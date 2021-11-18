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25 ударов ножом: житель Узловой из-за долга жестоко убил друга детства
Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима.
В Узловой Тульской области суд вынес приговор местному 34-летнему жителю. Мужчину признали виновным в убийстве своего друга детства. Преступление было совершено 23 июля 2021 года, в квартире одного из домов в поселке Дубовка.
«Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 33-летним знакомым произошла ссора из-за денежного долга последнего. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему более 25 ударов ножом, от которых последний скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ
СК России по Тульской области.
Собранные следственными
органами СК России по Тульской области и представленные прокурором в суде доказательства признаны достаточными для вынесения приговора. Мужчине назначено 9 лет исправительной колонии строгого режима.
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