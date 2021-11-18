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В Тульской области проверяют водителей такси
Фото из архива Myslo.

В Тульской области проверяют водителей такси

По поручению губернатора в регионе продолжаются рейды по выявлению нелегальных перевозчиков.

В Алексине министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с отделом ГИБДД и Ространснадзором выявили и пресекли два нарушения в сфере перевозок пассажиров и багажа. 
 
Водители легкового такси осуществляли незаконные перевозки по городу. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Два транспортных средства задержаны и эвакуированы на спецстоянку до решения суда.
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