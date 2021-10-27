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В Новомосковске сбежавший с места ДТП водитель внедорожника получил пять суток ареста
Фото: «ЧП Новомосковск».

В Новомосковске сбежавший с места ДТП водитель внедорожника получил пять суток ареста

Оказывается, у мужчины нет водительского удостоверения.

Напомним, утром 24 октября в Новомосковске произошло ДТП. Водитель внедорожника снес ограждение, врезался в магазин «Озон» и бросил автомобиль неподалеку от места аварии.
 
Водителя нашли. Дмитрию Мосенцову вменили ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Кроме того, у мужчины нет водительского удостоверения. В суде он признал свою вину и объяснил, что в ДТП попал потому, что машину занесло на повороте.
 
«Постановлением мирового судьи от 25 октября 2021 г. он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.
 
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:31 +2
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