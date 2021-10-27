«Воспринимаем как данность». Как тульские рестораторы реагируют на новые ковидные ограничения

Власти региона ввели локдаун, который продлится с 30 октября по 7 ноября. Мы узнали у представителей тульского бизнеса, как на них отразятся эти меры.

С 30 октября в Тульской области усилят ограничения по коронавирусу. Из-за новых противоэпидемических мер прибыль потеряют около 4500 субъектов малого и среднего предпринимательства, в основном в сфере розничной торговли и образования.

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября тульский бизнес потеряет около 4,2 млрд рублей. При этом для предпринимателей разработали новый пакет поддерживающих мер. В ноябре они могут получить гранты в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на каждого сотрудника. Возобновится и программа льготного кредитования под 3% годовых.

Тульские предприниматели прокомментировали для Myslo решение властей региона о введении коронавирусных ограничений.

Сергей Фролов, бизнесмен, основатель компании «Тройка»:

– Конечно, ограничения станут очень большим ударом, в первую очередь для малого и среднего бизнеса. Очередной локдаун будет еще одним мощным триггером для развития онлайн-торговли. В ближайшей перспективе небольших розничных игроков практически не останется. Фитнес-клубы тоже находятся в тяжелой ситуации. Да и в общепите ситуация не лучше.

Ресторан «Магадан»:

– С 30 октября вход в наш ресторан будет только по QR-кодам, график работы изменится — с 12.00 до 23.00. Если эти меры помогут остановить распространение коронавирусной инфекции, то мы, разумеется, готовы помочь. Понимаем ситуацию и относимся к ней абсолютно лояльно.

Паб «Зебитлз»:

– Мы были готовы к такому решению властей, оно вполне объяснимо. Можем сказать, что за последнее время уже свыклись с таким положением вещей и воспринимаем это как данность.

Harat’s pub:

– Ограничения ударят по ночным заведениям, все будут сидеть по домам, после того как отменят ряд концертов и прочих мероприятий. Мы опасаемся, что вся культурная жизнь Тулы снова уснет.