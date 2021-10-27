В Тульской области вторые сутки ищут убийцу жительницы Дубны

Вчера, 26 октября, в одной из квартир МКД на улице Тургеневской в Дубне был обнаружен труп 39-летней женщины. По данному факту в СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительным данным, некий злоумышленник ударил потерпевшую ножом в шею и грудь. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, ведется работа по поиску подозреваемого в преступлении.