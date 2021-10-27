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В Тульской области вторые сутки ищут убийцу жительницы Дубны

В Тульской области вторые сутки ищут убийцу жительницы Дубны

Труп женщины нашли в квартире 26 октября.

Вчера, 26 октября, в одной из квартир МКД на улице Тургеневской в Дубне был обнаружен труп 39-летней женщины. По данному факту в СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
 
По предварительным данным, некий злоумышленник ударил потерпевшую ножом в шею и грудь. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
 
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, ведется работа по поиску подозреваемого в преступлении. 
 
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