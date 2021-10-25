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Тулячка захотела купить коляску и лишилась крупной суммы денег

Тулячка захотела купить коляску и лишилась крупной суммы денег

Подозреваемая задержана, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские установили подозреваемую в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 24-летняя тулячка. Она рассказала, что в соцсетях увидела объявление о продаже коляски и перевела его автору 20 000 рублей. Разумеется, после этого с ней перестали выходить на связь и отвечать на ее сообщения.

Сотрудники полиции вычислили «продавщицу» — ею оказалась 19-летняя безработная местная жительница. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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