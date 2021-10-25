В Тульскую область пришел грипп

Впервые в этом эпидсезоне зарегистрирован вирус гриппа А у ребенка. Об этом рассказал на оперативном совещании у губернатора глава тульского Роспотребнадзора.

Александр Ломовцев сообщил, что на прошедшей неделе было выявлено почти 11 тысяч случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 27%. Заболеваемость сосредоточена и превышает порог среди взрослых почти на 75%. Среди остальных возрастных групп порог не превышен.

В Туле ситуация сложнее: 5500 случаев ОРВИ, причем эпидпорог превышен и среди взрослых, и среди детей.

По словам руководителя Роспотребнадзора, в Тулу пришел грипп: впервые лабораторно подтвержден случай гриппа А у ребенка. При этом ребенок никуда не выезжал и не общался с приехавшими в регион.

«В область пришел грипп, и это, без сомнения, осложнит ситуацию с ковидом в регионе», — сказал Ломовцев.

На высоком уровне сохраняется заболеваемость внебольничной пневмонией – на прошлой неделе зарегистрировано около 500 случаев.