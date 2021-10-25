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В Тульскую область пришел грипп

В Тульскую область пришел грипп

Впервые в этом эпидсезоне зарегистрирован вирус гриппа А у ребенка. Об этом рассказал на оперативном совещании у губернатора глава тульского Роспотребнадзора.

Александр Ломовцев сообщил, что на прошедшей неделе было выявлено почти 11 тысяч случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 27%. Заболеваемость сосредоточена и превышает порог среди взрослых почти на 75%. Среди остальных возрастных групп порог не превышен.
 
В Туле ситуация сложнее: 5500 случаев ОРВИ, причем эпидпорог превышен и среди взрослых, и среди детей.
 
По словам руководителя Роспотребнадзора, в Тулу пришел грипп: впервые лабораторно подтвержден случай гриппа А у ребенка. При этом ребенок никуда не выезжал и не общался с приехавшими в регион. 
 
«В область пришел грипп, и это, без сомнения, осложнит ситуацию с ковидом в регионе», — сказал Ломовцев.
На высоком уровне сохраняется заболеваемость внебольничной пневмонией – на прошлой неделе зарегистрировано около 500 случаев.
 
Также на прошедшей неделе в регионе зафиксировано 1355 случаев ковида. Это на 16% выше предыдущей недели. При этом рост сохраняется в равной степени среди всех возрастных групп населения.
 
Коронавирус зарегистрирован во всех районах Тульской области.
 
23 заноса COVID-19 зафиксировано за неделю на промпредприятиях. В школах и детсадах — 67 заносов. В очагах организованы противоэпидемические мероприятия.
 
– Хочу отметить, что в отличие от осени прошлого года у нас не болеют педагоги, — сказал Ломовцев. —  В первую очередь потому, что они привиты.

 

Сюжет: Коронавирус
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