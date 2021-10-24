В заброшенном подземном кафе «Октава» произошел пожар

Фото Алексея Горохова.

Происшествие случилось сегодня, 24 октября, на проспекте Ленина в Туле.

Когда-то очень популярное, а сейчас заброшенное кафе "Октава" на проспекте Ленина, около Дома кино, загорелось сегодня.

Пожарные приехали почти мгновенно, за 8 минут возгорание потушили.

О причинах пока не сообщается. Но по словам очевидцев, живущих неподалеку, перед тем, как случилось возгорание, они видели выбегающего из кафе парня-бомжа.