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В заброшенном подземном кафе «Октава» произошел пожар
Фото Алексея Горохова.

В заброшенном подземном кафе «Октава» произошел пожар

Происшествие случилось сегодня, 24 октября, на проспекте Ленина в Туле.

Когда-то очень популярное, а сейчас заброшенное кафе "Октава" на проспекте Ленина, около Дома кино, загорелось сегодня.

Пожарные приехали почти мгновенно, за 8 минут возгорание потушили.

О причинах пока не сообщается. Но по словам очевидцев, живущих неподалеку, перед тем, как случилось возгорание, они видели выбегающего из кафе парня-бомжа.

 

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