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Уехал на машине и не вернулся: туляков просят помочь найти 34-летнего мужчину

Уехал на машине и не вернулся: туляков просят помочь найти 34-летнего мужчину

Пропал Константин Александрович Антипов из Калуги, может находиться в Тульской области.

Константин Антипов 18 октября 2021 года уехал на автомобиле Лада Калина и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 162 см, телосложение xудощавое, глаза серо-голубые, лысый.

Был одет в синюю куртку, синие джинсы, серо-черные кроссовки или черные осенние ботинки.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8−800−700−54−52 (бесплатно на территории РФ). Инфорг Ольга Елка, тел. 8−910−918−53−60, Наталья Шелковица, тел. 8−910−510−14−18.

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вчера, в 18:55 +1
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Люди
Константин Антипов
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