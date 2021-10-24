новости
новости
Регистрация
34-летняя тулячка украла у пьяного знакомого деньги и мобильник

34-летняя тулячка украла у пьяного знакомого деньги и мобильник

Подозреваемая в краже установлена полицией в Туле

По предварительным данным, 34-летняя жительница областной столицы ночью распивала алкоголь со своим знакомым. Когда тот достиг состояния сильного опьянения, женщина похитила у него 2 тысячи рублей и мобильный телефон.

Подозреваемая призналась сотрудникам полиции в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В органах внутренних дел ведут работу по выяснению всех деталей происшествия.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 17:50 +3
Другие статьи по темам
Событие
кражаалкогольное опьянение
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В заброшенном подземном кафе «Октава» произошел пожар
В заброшенном подземном кафе «Октава» произошел пожар
Анна Попова призвала ограничить контакты сейчас, чтобы хорошо встретить Новый год
Анна Попова призвала ограничить контакты сейчас, чтобы хорошо встретить Новый год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.