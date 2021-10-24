34-летняя тулячка украла у пьяного знакомого деньги и мобильник

По предварительным данным, 34-летняя жительница областной столицы ночью распивала алкоголь со своим знакомым. Когда тот достиг состояния сильного опьянения, женщина похитила у него 2 тысячи рублей и мобильный телефон.



Подозреваемая призналась сотрудникам полиции в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В органах внутренних дел ведут работу по выяснению всех деталей происшествия.