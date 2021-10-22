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В Туле столкнулись трамвай и такси
Фото: Зинаида Набиева.

В Туле столкнулись трамвай и такси

ДТП произошло на ул. Николая Руднева.

Днем 22 октября на ул. Николая Руднева в Туле произошло ДТП. Как сообщила корреспонденту Myslo очевидец, на пересечении с ул. Циолковского столкнулись трамвай и Volkswagen с цветографической схемой сервиса такси.
 
По предварительной информации, в результате автоаварии обошлось без пострадавших. На момент публикации новости участники происшествия ожидали сотрудников ГИБДД, образовалось незначительное затруднение движения.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:56 +2
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