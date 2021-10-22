В Туле столкнулись трамвай и такси

Фото: Зинаида Набиева.

Днем 22 октября на ул. Николая Руднева в Туле произошло ДТП. Как сообщила корреспонденту Myslo очевидец, на пересечении с ул. Циолковского столкнулись трамвай и Volkswagen с цветографической схемой сервиса такси.

По предварительной информации, в результате автоаварии обошлось без пострадавших. На момент публикации новости участники происшествия ожидали сотрудников ГИБДД, образовалось незначительное затруднение движения.