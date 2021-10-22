В Туле завершается ремонт дороги на улице Овражной
Ремонт планируется завершить в срок до конца октября текущего года.
22 октября ход работ проверил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.
Автомобильная дорога на ул. Овражной ремонтируется в рамках выделенных дополнительных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ. Она обеспечивает доступ жителей города и проезд транспортных средств к жилым кварталам и частным домам. По ней осуществляется интенсивное движение транспортных средств.
В настоящее время ведутся работы по укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.
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