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В Туле завершается ремонт дороги на улице Овражной

В Туле завершается ремонт дороги на улице Овражной

Ремонт планируется завершить в срок до конца октября текущего года.

22 октября ход работ проверил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.
 
Автомобильная дорога на ул. Овражной ремонтируется в рамках выделенных дополнительных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ. Она обеспечивает доступ жителей города и проезд транспортных средств к жилым кварталам и частным домам. По ней осуществляется интенсивное движение транспортных средств.
 
В настоящее время ведутся работы по укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.
 
 
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