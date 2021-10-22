В Туле завершается ремонт дороги на улице Овражной

Ремонт планируется завершить в срок до конца октября текущего года.

22 октября ход работ проверил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

Автомобильная дорога на ул. Овражной ремонтируется в рамках выделенных дополнительных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ. Она обеспечивает доступ жителей города и проезд транспортных средств к жилым кварталам и частным домам. По ней осуществляется интенсивное движение транспортных средств.

В настоящее время ведутся работы по укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.