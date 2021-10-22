Новые коронавирусные ограничения в Туле с 22 октября: что запрещено

Введены QR-коды, запреты для общепита и несовершеннолетних.

В соответствии с Указом губернатора из-за осложнения эпидобстановки в Тульской области введены ограничения:

Работа предприятий общепита ограничена: они работают только с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.

В заведениях не обслуживают организованные группы численностью более 10 человек.

Посещение музеев, театров, кинотеатров, выставок, спектаклей, представлений, а также цирка, боулинга и бильярда, спортивных мероприятий, оказание услуг полустационарными учреждениями будет осуществляться только при наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании не позднее 6 месяцев и документа, удостоверяющего личность.

Детям запрещено посещать ТЦ и другие места массового скопления людей без родителей. Запрещен выезд организованных детских групп, за исключением мероприятий, входящих в единый календарный план.

Студентам-медикам 3 и 6 курсов, работающим в больницах, поликлиниках и госпиталях, разрешен перевод на дистанционное обучение.

Полный текст указа здесь.

Нагляднее — в карточках оперштаба: