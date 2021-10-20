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На Косой Горе в Туле произошло ДТП: один из водителей покинул место аварии

На Косой Горе в Туле произошло ДТП: один из водителей покинул место аварии

По словам родственников, мужчине стало плохо, но госпитализация ему не потребовалась.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 20 октября, на Орловском шоссе в Туле произошло ДТП. На пересечении с ул. Вахрушева столкнулись грузовик МАЗ и легковой Mitsubishi Lancer. 

К моменту приезда сотрудников ДПС, водителя легковушки на месте не оказалось. Родственники объяснили полицейским, что врачи скорой помощи, осмотрев мужчину, заявили, что за он нуждается в медицинском наблюдении, поскольку ему стало плохо. Родственники приняли решение забрать пострадавшего домой.

На момент публикации решается вопрос о прибытии водителя на место ДТП, либо эвакуации автомобиля на штрафстоянку. Из-за аварии существенно затруднено движение в сторону выезда из города, на месте работает регулировщик. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудниками ГИБДД.

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Фотограф: Сергей Стариков
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Место
ТулаКосая ГораОрловское шоссе
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