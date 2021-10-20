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В Туле дезинфицируют 85 остановочных павильонов в день

В Туле дезинфицируют 85 остановочных павильонов в день

В городе усилены меры по дезинфекции общественного транспорта и остановок.

Санитарную обработку транспортных средств проводит МКП «Тулгорэлектротранс». Ежедневно проходят внешнюю мойку и санитарную обработку салона более 240 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев – дезинфицируют салон каждого транспортного средства, выпускаемого на линию. Работа проводится в ночное время.
 
 
Для санобработки салона используется влажный механический метод – обрабатываются поручни, сиденья, двери и другие поверхности. Мойка и обработка занимает 10-15 минут. В этой работе заняты около 20 работников предприятия. По правилам техники безопасности кабину транспортного средства обрабатывает сам водитель.
 
 
Также обеспечена дезинфекция остановочных павильонов, обработка проходит по графику – это более 85 остановок в день.
 
Для дезинфекции применяют средство, рекомендованное Роспотребнадзором. Оно безопасно для людей и животных, не вызывает аллергии, не имеет запаха и не требует смывания.
 
Каждая единица транспорта, выпускаемая для работы на линии, обеспечена дезинфицирующим раствором. При стоянке на разворотной площадке водитель проводит обработку салона и кабины транспортного средства, а также проветривает салон.
 
Сотрудники предприятия в обязательном порядке проходят ежедневную термометрию перед началом работы с фиксацией результатов обследования в соответствующих журналах. Для водителей и кондукторов проводится предрейсовый медицинский осмотр.
 
Во всех структурных подразделениях предприятия (трамвайное депо, троллейбусное депо, служба автобусного транспорта) присутствуют медицинские работники в круглосуточном режиме. Обработка полов, поверхностей, мест общего пользования в помещениях осуществляется с использованием дезинфицирующего раствора.
 
 
На всех видах муниципального транспорта организована бесплатная выдача пассажирам средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также обеспечена возможность дезинфекции рук.
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сегодня, в 17:45 0
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