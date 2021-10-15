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В Киреевске 10-летний школьник ударил ножом друга: прокуратура наказала родителей и школу

В Киреевске 10-летний школьник ударил ножом друга: прокуратура наказала родителей и школу

А самого хулигана, может быть, поставят на учет.

10 октября в Киреевске 10-летний ребенок ударил друга ножом в живот. 12-летний потерпевший был доставлен в больницу.
 
По имеющейся информации, дети играли во дворе и потерпевший кинул горсть листьев за шиворот своему товарищу. Тот разозлился, завязалась ссора, и младший достал из кармана раскладной нож.
 
По данному факту проверку провела Киреевская прокуратура. Установлено, что к конфликту привело то, что в школе с детьми проводили недостаточную работу по предупреждению правонарушений, а родители 10-летнего мальчика воспитывали его ненадлежащим образом.
 
По результатам проверки директору школы внесено представление, а в отношении матери 10-летнего школьника составлен административный протокол — «Неисполнение родителем несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
 
Кроме этого в настоящий момент решается вопрос о постановке 10-летнего школьника на учет.

 

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