В Киреевске 10-летний школьник ударил ножом друга: прокуратура наказала родителей и школу

По имеющейся информации, дети играли во дворе и потерпевший кинул горсть листьев за шиворот своему товарищу. Тот разозлился, завязалась ссора, и младший достал из кармана раскладной нож.

По данному факту проверку провела Киреевская прокуратура. Установлено, что к конфликту привело то, что в школе с детьми проводили недостаточную работу по предупреждению правонарушений, а родители 10-летнего мальчика воспитывали его ненадлежащим образом.

По результатам проверки директору школы внесено представление, а в отношении матери 10-летнего школьника составлен административный протокол — «Неисполнение родителем несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Кроме этого в настоящий момент решается вопрос о постановке 10-летнего школьника на учет.