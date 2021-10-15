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Администрация Тулы продаст акции «ТГЭС» за 705 млн рублей
Соответствующее постановление подписал Дмитрий Миляев.
Глава администрации Дмитрий Миляев подписал постановление о приватизации акций АО «Тульские городские электрические сети». В документе, в частности, говорится:
– Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме находящиеся в собственности МО город Тула 146 150 (30,0008%) обыкновенных именных акций АО «Тульские городские электрические сети» по установленной начальной цене аукциона 705 320 000 руб.
Организацией торгов займется комитет имущественных и земельных отношений администрации.
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