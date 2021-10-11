В Киреевском районе 10-летний ребенок пырнул ножом приятеля

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Киреевском районе госпитализировали 12-летнего ребенка с резаной раной живота. Мальчик получил повреждение от 10-летнего приятеля.

По имеющейся информации, дети играли во дворе и потерпевший кинул горсть листьев за шиворот своему товарищу. Тот разозлился, завязалась ссора, и младший достал из кармана раскладной нож.

«Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе МВД в установленном законом порядке. Проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В настоящее время с нападавшим и его родителями занимаются комиссия по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы. Кроме того, Киреевская межрайонная прокуратура проводит проверку по соблюдению законодательства о несовершеннолетних.