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В Киреевском районе 10-летний ребенок пырнул ножом приятеля

В Киреевском районе 10-летний ребенок пырнул ножом приятеля

Причиной конфликта стала ссора из-за насыпанной за шиворот листвы.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Киреевском районе госпитализировали 12-летнего ребенка с резаной раной живота. Мальчик получил повреждение от 10-летнего приятеля.
 
По имеющейся информации, дети играли во дворе и потерпевший кинул горсть листьев за шиворот своему товарищу. Тот разозлился, завязалась ссора, и младший достал из кармана раскладной нож.
 
«Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе МВД в установленном законом порядке. Проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
В настоящее время с нападавшим и его родителями занимаются комиссия по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы. Кроме того, Киреевская межрайонная прокуратура проводит проверку по соблюдению законодательства о несовершеннолетних. 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:03 +7
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Тульская областьКиреевский район
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