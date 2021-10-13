Заводы не стоят: тульские производственные предприятия ищут мастеров

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За третий квартал число вакансий в сфере производства, добычи и переработки сырья и сельского хозяйства в Туле увеличилось на 11%.

Годовой рост предложения, по данным аналитиков компании «Авито. Работа», составил 42%. Медианная зарплата в вакансиях в сфере производства на «Авито» составила 40 тысяч рублей в месяц. Самая высокооплачиваемая работа в России – сварщик, а больше всего вакансий – для слесарей.

В Туле сварщики получают в среднем 65 тысяч рублей в месяц. Также востребованы мастера участка, мастера наладки оборудования и другие квалифицированные представители рабочих специальностей. Предлагаемая на «Авито» медианная зарплата в таких вакансиях в Туле составляет 35 тысяч рублей.

Больше всего количество вакансий в производственной группе профессий за последние три месяца выросло в Ижевске, где активно развиваются несколько промышленных парков, — на 30%. Почти такие же показатели роста (+29%) в Ульяновске, чуть меньше – в Пензе и Иркутске.

Средняя сумма зарплаты среди всех рабочих профессий и всех населенных пунктов в сфере производства, сельского хозяйства и сырьевого бизнеса составила 36 тысяч рублей в месяц.

В отдельных регионах, однако, зарплата выше. Больше всего представители этой группе профессий зарабатывают в Москве (60 тысяч рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (50 тысяч). Далее следуют Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Набережные Челны, Уфа, Екатеринбург и Тула. Во всех этих городах средняя зарплата на производстве составляет 40 тысяч рублей.