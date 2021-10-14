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Экс-начальника отдела полиции «Ленинский» осудят за взятку

Экс-начальника отдела полиции «Ленинский» осудят за взятку

Уголовное дело в отношении Игоря Дождева передано в суд.

В Туле завершено расследование в отношении бывшего начальника Ленинского отдела полиции Игоря Дождева. Мужчина обвиняется в получении взятки в значительном размере.

Напомним, 15 июля 2021 года Дождев, находясь около отдела полиции, получил взятку в сумме 200 000 рублей от жительницы Тулы. Деньги передавал посредник – 29-летний бывший полицейский. За эти деньги Дождев должен был якобы решить вопрос о непривлечении брата тулячки к уголовной ответственности за мошенничество.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:43 0
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