Экс-начальника отдела полиции «Ленинский» осудят за взятку

Уголовное дело в отношении Игоря Дождева передано в суд.

В Туле завершено расследование в отношении бывшего начальника Ленинского отдела полиции Игоря Дождева. Мужчина обвиняется в получении взятки в значительном размере.

Напомним, 15 июля 2021 года Дождев, находясь около отдела полиции, получил взятку в сумме 200 000 рублей от жительницы Тулы. Деньги передавал посредник – 29-летний бывший полицейский. За эти деньги Дождев должен был якобы решить вопрос о непривлечении брата тулячки к уголовной ответственности за мошенничество.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.