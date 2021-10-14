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«Накажи автохама»: за нарушения оштрафованы водители троллейбуса и Lexus

«Накажи автохама»: за нарушения оштрафованы водители троллейбуса и Lexus

Нарушителям ПДД выписали административные штрафы.

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по ТО привлекли к ответственности еще двух нарушителей правил дорожного движения, видео с которыми были опубликованы в нашей рубрике «Накажи автохама»:
 
  • водитель Lexus с777ат71 — по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу). Штраф 5 тыс. рублей;
  • водитель троллейбуса с бортовым номером 50 — по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). Штраф 1 тыс. рублей.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:24 +4
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