«Всюду знаки!» Туляки возмущены тотальным запретом парковки на улице Металлургов

После ремонта улицы мест для остановки и стоянки практически не осталось. Нарушителям грозят эвакуацией автомобилей.

Примерно 2,4 км улицы Металлургов в Туле теперь украшают около 50 знаков, запрещающих не только стоянку, но даже остановку. Начинается эта красота после остановки «Быткомбинат» в сторону улицы Доватора.

Обилие знаков не оставляет шанса найти место для машины даже тем, кто приехал, например, в детскую или взрослую поликлинику, детскую областную стоматологию, аптеку или магазин. Причем запрещающие знаки установлены с обеих сторон на этом участке, а не только со стороны примыкающей трамвайной линии.

– Это крик души, помогите! Улицу Металлургов отремонтировали, это замечательно, мы, жители Криволучья, давно этого ждали. Вот только в подарок автомобилистам оставили практически на всем протяжении дороги знак «Остановка запрещена» со знаком эвакуации! — пишет в редакцию местная жительница Ольга. — По обеим сторонам улицы полно магазинов, аптек, больниц, есть рынок. И там своей парковки нет ни у кого, автомобили всегда оставляли по краю дороги. А теперь как быть? Машину вообще негде поставить.

Чем вызвано такое решение, Myslo уточнил у начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы Дмитрия Ярцева.

– В соответствии с проектом организации дорожного движения на ул. Металлургов, на участке от 5-го проезда Гастелло до Театрального переулка, в местах, где отсутствуют парковочные карманы, введен запрет на остановку и стоянку транспортных средств и установлены соответствующие дорожные знаки.

Данные мероприятия проведены в целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы Металлургов.

Вместе с этим сообщаем, что на ул. Металлургов отсутствуют технические тротуары. Таким образом, создание возможности остановки и стоянки будет способствовать пересечению проезжей части и трамвайных путей водителями и пассажирами в неположенных местах, что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

На вопрос, почему до ремонта не вводился данный запрет, ответ был короткий: «Если раньше можно было останавливаться, это не значит, что было правильно».

Куда при этом ставить машину, вопрос открытый, и, видимо, надолго. Похоже, теперь парковаться людям придется только в жилых дворах. К сожалению, чиновники нашли лишь одно решение в сложившейся ситуации — запрет.