«Всюду знаки!» Туляки возмущены тотальным запретом парковки на улице Металлургов
После ремонта улицы мест для остановки и стоянки практически не осталось. Нарушителям грозят эвакуацией автомобилей.
Примерно 2,4 км улицы Металлургов в Туле теперь украшают около 50 знаков, запрещающих не только стоянку, но даже остановку. Начинается эта красота после остановки «Быткомбинат» в сторону улицы Доватора.
Обилие знаков не оставляет шанса найти место для машины даже тем, кто приехал, например, в детскую или взрослую поликлинику, детскую областную стоматологию, аптеку или магазин. Причем запрещающие знаки установлены с обеих сторон на этом участке, а не только со стороны примыкающей трамвайной линии.
Чем вызвано такое решение, Myslo уточнил у начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы Дмитрия Ярцева.
– В соответствии с проектом организации дорожного движения на ул. Металлургов, на участке от 5-го проезда Гастелло до Театрального переулка, в местах, где отсутствуют парковочные карманы, введен запрет на остановку и стоянку транспортных средств и установлены соответствующие дорожные знаки.
Данные мероприятия проведены в целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы Металлургов.
Вместе с этим сообщаем, что на ул. Металлургов отсутствуют технические тротуары. Таким образом, создание возможности остановки и стоянки будет способствовать пересечению проезжей части и трамвайных путей водителями и пассажирами в неположенных местах, что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
На вопрос, почему до ремонта не вводился данный запрет, ответ был короткий: «Если раньше можно было останавливаться, это не значит, что было правильно».
Куда при этом ставить машину, вопрос открытый, и, видимо, надолго. Похоже, теперь парковаться людям придется только в жилых дворах. К сожалению, чиновники нашли лишь одно решение в сложившейся ситуации — запрет.