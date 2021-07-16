Задержание начальника отдела полиции «Ленинский»: подробности
Игорь Дождев задержан по подозрению в получении взятки.
Региональный следственный комитет сделал официальное сообщение о задержании начальника отдела полиции «Ленинский», о котором Myslo сообщил вчера.
Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области по материалам УФСБ России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего начальника одного из отделов полиции УМВД России по Тульской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
По данным следствия, 15 июля 2021 года подозреваемый, находясь около отдела полиции, получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от посредника, 29-летнего знакомого, за принятие незаконного процессуального решения.
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками региональных управлений ФСБ
В отношении 29-летнего мужчины, которому предназначалась половина денежных средств за посредничество, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
Напомним, о назначении Игоря Дождева на должность начальника отдела полиции «Ленинский» стало известно 14 сентября 2020 года.