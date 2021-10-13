Безработный туляк попался на краже черного металла

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник проник на территорию частного дома в Скуратово и укатил оттуда садовую тележку. Тележку неизвестный загрузил ломом черного металла, который планировал продать. Ущерб от его действий составил 6000 рублей.

Полицейские довольно быстро нашли подозреваемого. Им оказался безработный 38-летний ранее судимый местный житель. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».