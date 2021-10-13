новости
новости
Регистрация
Безработный туляк попался на краже черного металла

Безработный туляк попался на краже черного металла

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, некий злоумышленник проник на территорию частного дома в Скуратово и укатил оттуда садовую тележку. Тележку неизвестный загрузил ломом черного металла, который планировал продать. Ущерб от его действий составил 6000 рублей.
 
Полицейские довольно быстро нашли подозреваемого. Им оказался безработный 38-летний ранее судимый местный житель. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 16:52 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тулакражакриминалпроисшествия
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам записаться на прием к специалистам регионального минздрава: график приема на ноябрь
Как тулякам записаться на прием к специалистам регионального минздрава: график приема на ноябрь
Пенсионеров из Венева суд обязал заплатить за отопление в подъезде
Пенсионеров из Венева суд обязал заплатить за отопление в подъезде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.