Пенсионеров из Венева суд обязал заплатить за отопление в подъезде

Пенсионеры не согласны с тем, что должны дважды заплатить за отопление – в своей квартире и еще в подъезде.

В редакцию «Слободы» обратилась семейная пара из микрорайона Южный Венева с проблемой, подобной той, что и в пос. Бородинский, – владельцам АГВ в квартирах начисляют плату за отопление в подъездах. В частности, с такой проблемой столкнулись жители дома № 11 микрорайона Южный.

– В 2007 году мы установили в квартире газовый котел и отсоединились от общего отопления. За централизованное отопление плату нам больше не начисляли, платили мы по квитанциям за газ и воду, – написала Валентина Редика. – С 1 апреля 2019 года нам стали приносить квитанции на оплату отопления. Я пошла в УК, где мне сказали, что это счет за отопление в подъезде. Раньше якобы оно входило в содержание жилья, а теперь это стало отдельной строкой в квитанции. Я не платила по этим счетам, и на меня подали в суд. 22 сентября 2021 года было вынесено постановление взыскать с меня 7315,39 руб. – это плата с 1 апреля 2019 по 28 февраля 2021 года – за отопление в подъезде. Муж мой инвалид 3 группы по сердцу, перенес инсульт и плохо разговаривает, ему 73 года. Мне 69 лет. Мы не знаем, что делать и куда обращаться.

Напомним, в поселке Бородинский Киреевского района в жилых домах на ул. Гоголя уже больше 20 лет не отапливаются подъезды и лестничные клетки – радиаторы отопления были срезаны еще в 1990-е годы. Несмотря на это, счета за отопление на общедомовые нужды жильцам приходят каждый месяц. Плата составляет около 100-150 рублей ежемесячно. Сумма небольшая, но на что она расходуется, если батарей-то и нет в подъездах?

В доме № 15 по ул. Гоголя еще много лет назад несколько квартир предпочли индивидуальную систему отопления централизованной. Все они приняли такое решение по очевидной причине – тепла, подаваемого от котельной, не хватает, и в квартирах холодно.

– У меня зимой дома в сильные морозы 12 градусов, – рассказывает Валентина Самсонова. – Даже сейчас, когда на улице еще плюс, не жарко. Батареи еле теплые. Сколько раз обращалась в управляющую компанию, слесари придут, что-то поделают, вроде теплее становится, но потом снова холодно. Ну что, каждый день их вызывать? И это уже годами так. Даже не знаю, куда еще обратиться. Живем в холоде. Зимой одетыми дома приходится ходить. И пользоваться обогревателями, а это дополнительные расходы на электричество.

Возможно, если бы в подъезд вернули батареи, за отопление которых теплосети начисляют плату счастливым «индивидуалам», то и в квартирах приверженцев традиционной системы обогрева помещений стало бы жить теплее. Но возвращать их никто не спешит.

Прокуратура Киреевского района начала проверку по данному факту.

В целом же ситуация действительно спорная. С одной стороны, закон о защите прав потребителей говорит о том, что платить мы все должны только за ту услугу, которую получаем. Невозможно же представить себе ситуацию, когда соседка, например, отправилась в парикмахерскую, а за стрижку счет приходит и ей, и вам.

Но сфера ЖКХ временами оказывается куда многограннее, чем сервис парикмахерских услуг, а понятия, которыми она оперирует, охватывают не только очевидное обывателям. Так, плата за ОДН – это средства, которые необходимо ежемесячно расходовать на содержание общедомового имущества. А под ОДН надо понимать не только подъезды, лестничные клетки, но и чердаки, подвалы и даже межквартирные стояки.

Плата за ОДН начисляется по специальной формуле, которую разработало Правительство РФ и закрепило в постановлении от 06.05.2011 №354 (ред. от 31.07.2021) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Документ неоднозначный. В 2018 году некоторые положения его были оспорены в Конституционном суде и признаны противоречащими Конституции РФ. Правительству предписано внести изменения в порядок расчета за ОДН на отопление для квартир, перешедших на индивидуальное отопление. Поправки внесены и вступили в силу с 01.01.2019 г.

В апреле 2021 года Конституционный суд РФ признал еще два пункта этого постановления противоречащими основному закону страны и постановил, что правительству необходимо вновь доработать формулу. В частности, КС признал, что собственники с АГВ вносят свою лепту в отопление мест общего пользования, а потому несправедливо с них взимать плату за ОДН на общих условиях по нормативу.

Правительству поручено предусмотреть в нормативных актах подобные ситуации, чтобы можно было рассчитать плату за отопление в местах общего пользования, если квартиры отапливаются индивидуально, а на лестничных клетках нет батарей. До внесения изменений продолжит действовать прежний порядок. Однако затем в соответствии со статьей 53 Конституции РФ можно будет потребовать от государства компенсацию.