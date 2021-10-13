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Как тулякам записаться на прием к специалистам регионального минздрава: график приема на ноябрь

Как тулякам записаться на прием к специалистам регионального минздрава: график приема на ноябрь

Личный прием осуществляется по адресу: Тула, ул. Оборонная, 114-г, 1 этаж.

Опубликован график приема граждан специалистами министерства здравоохранения Тульской области в ноябре. Записаться возможно следующими способами:

  • на портале «Открытый регион 71«;
  • по телефону 8 (4872) 37-08-50, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00.

Личный прием осуществляется по адресу: Тула, ул. Оборонная, 114-г, 1 этаж.

график приема

3 ноября с 12.30 до 14.30 — льготное лекарственное обеспечение. Ирина Анатольевна Хохлова, начальник отдела фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи департамента здравоохранения минздрава.

12 ноября с 12.30 до 14.30 — оказание медицинской помощи детям и родовспоможение. Елена Алексеевна Борисенко, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи детям и родовспоможения департамента здравоохранения минздрава.

19 ноября с 12.30 до 14.30 — стационарная, специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Ирина Вячеславовна Емельянова, заместитель начальника отдела стационарной, специализированной и высокотехнологичной помощи департамента здравоохранения минздрава.

26 ноября с 12.30 до 14.30 — кадровая работа, меры социальной поддержки для медицинских работников, целевое обучение. Татьяна Андреевна Колерова, начальник отдела кадровой работы и обеспечения деятельности департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности минздрава.

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