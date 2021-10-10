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Открытие «Тула-Арены»: для зрителей организуют бесплатный трансфер от METRO до спорткомплекса
Фото из архива Myslo.

Открытие «Тула-Арены»: для зрителей организуют бесплатный трансфер от METRO до спорткомплекса

Торжественная церемония открытия и матч «Тулица» – «Минчанка» состоятся 11 октября.

Сегодня, 11 октября, состоится открытие спорткомплекса «Тула-Арена». Зрители увидят торжественную церемонию и первый домашний матч ВК «Тулица». Наша команда сыграет против минской «Минчанки» в рамках Суперлиги.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, пропускная способность комплекса в день открытия ограничена, распространение пригласительных билетов завершено.

Посетители, прибывшие на личном автотранспорте, смогут оставить машину на территории METRO Cash&Carry. Для всех желающих будет работать бесплатный трансфер, который доставит гостей от парковки гипермаркета до спорткомплекса перед мероприятием и обратно по его окончании. Время ожидания транспорта составит не более 15 минут.

Расписание автобусов-шаттлов:

  • с 16.30 до 18.30 по маршруту METRO Cash&Carry до «Тула-Арена»;
  • с 20.30 до 22.00 по маршруту «Тула-Арена» до METRO Cash&Carry.

Для посетителей, прибывших на мероприятие на общественном транспорте, ориентиром будет остановка «Педагогический университет» на проспекте Ленина и новая остановка возле магазина «Пятерочка» (Калужское шоссе, 2). Движение по данному маршруту осуществляют автобусы № 7, 39-а, 122, 124.

Начало церемонии открытия в 18.30. 

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