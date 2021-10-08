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«Накажи автохама»: непристегнутый, по встречным трамвайным путям

«Накажи автохама»: непристегнутый, по встречным трамвайным путям

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Николай П. поделился с нами видео, которое снял видеорегистратор его авто. На записи видно, как водитель автомобиля Daewoo Nexia нарушает правила дорожного движения.
 
«29 сентября 2021 года двигался на работу по зареченскому мосту. Один очень спешащий деятель в 8.47 обогнал всех по встречке по трамвайным путям. Во втором ролике я его нагнал уже на перекрестке около Красноармейского проспекта. Как видно, данный водитель не был пристегнут. Всем добра!» — написал автор видео.
 
Также в письме автора было указано, что этот же водитель повернул на Красноармейский проспект на запрещающий сигнал светофора. Но при внимательном просмотре видно, что поворот всё же был на мигающий желтый и действия водителя – скорее завершение маневра. Поэтому данная часть была убрана при монтаже, чтобы сократить продолжительность ролика.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
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