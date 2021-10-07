В Туле водитель внедорожника врезался в дом и отказался от медосвидетельствования

Сегодня, 7 октября, на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП. 18-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser врезался сначала в дерево, а потом в угол дома № 61.

В региональном УМВД сообщили, что владелец внедорожника отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На него составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».