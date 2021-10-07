В Туле водитель внедорожника врезался в дом и отказался от медосвидетельствования
На 18-летнего молодого человека составлен административный протокол.
Сегодня, 7 октября, на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП. 18-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser врезался сначала в дерево, а потом в угол дома № 61.
В региональном УМВД сообщили, что владелец внедорожника отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На него составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
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