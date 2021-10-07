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Жительница Кимовска заплатит солидный штраф за очередное нарушение масочного режима
Фото: архив Myslo.

Жительница Кимовска заплатит солидный штраф за очередное нарушение масочного режима

На эти деньги она могла бы приобрести все средства индивидуальной защиты Кимовска.

В Кимовске 36-летняя местная жительница привлечена к административной ответственности за повторное нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Тульской области.

Судом установлено, что 28 июля Татьяна Ч. находилась в магазине «Лагуна» без средств индивидуальной защиты и этим фактом повторно нарушила масочный режим, действующий на территории региона. Первое нарушение было совершено весной этого же года – нетрезвую женщину доставили в отдел полиции, где она наотрез отказалась надевать маску.

Решением суда ей назначено наказание в виде штрафа в 16 000 рублей. 

 

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