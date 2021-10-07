В тульских Липках чиновники на 100 миллионов закупят квартиры для переселенцев

Фото из архива Myslo.

Закупка 43 квартир идет в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья.

В городе Липки Киреевского района Тульской области закупят жилье для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает RosTender.info.

Жилье закупят в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области», муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Липки Киреевского района Тульской области на 2019-2025 годы.

Всего планируется закупить 43 квартиры общей площадью не менее 2001,9 м². Согласно техническому заданию, приобретаются пять однокомнатных квартир, 32 двухкомнатные и шесть трехкомнатных. Застройщик обязуется передать готовые к заселению квартиры в срок до 1 мая 2022 года.

Администрация муниципального образования город Липки проводит электронный аукцион на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве. Заявки на участие принимают до 14 октября, начальная цена контракта — 100 млн рублей.