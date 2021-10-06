Шашки наголо: тульские казаки просят закрыть канал ТНТ из-за поцелуя двух мужчин

Атаман Алексей Альховик написал об этом в своем инстаграме.

Возмутило казаков юмористическое шоу «Игра» на ТНТ. Комики из команды «Камызяки» показывали номер со свадьбой. Один из комиков, исполнявший в миниатюре роль невесты, «поцеловал» жениха.

Увиденное настолько ошарашило казаков, что они заявили о тлетворном влиянии телеканала на молодежь, религию и страну:

– Старики тульского казачества высказали мнение, что телеканал ТНТ часто занимается пропагандой чуждого нам образа жизни… Нашу молодежь нужно воспитывать в духе любви к своей стране, традициям, которые передали нам предки. Только так мы сможем сохранить нашу многонациональную и межконфессиональную страну.

Подобный «юмор» может привести к печальным последствиям для всей страны. Сегодня однополый поцелуй на экране, а завтра – разрушение семейных ценностей, религии, страны! А это при подобном разложении всех моральных и этических норм неизбежно!

Именно этого и добиваются те, кто хочет сделать из нас рабов, сначала забыть свою героическую историю, традиции, семейные ценности, а затем в погоне за мифическими благами уничтожим свою идентичность, страну…

Для этого, что ли, наши пращуры ковали Великую Россию? — написал в своем инстаграме атаман Западного окружного казачьего общества, депутат Тульской областной Думы Алексей Альховик.