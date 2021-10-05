Myslo публикует кадры с моментом наезда трамвая на 39-летнюю маму с 1,5-годовалым ребенком

Скорее всего, женщина отвлеклась на один трамвай и не заметила другой.

На записи с камеры наблюдения видно, что женщина собиралась пересечь трамвайные пути в непредназначенном для этого месте. Скорее всего, она отвлеклась на один трамвай и не заметила другой.

После удара женщину отбросило в сторону, а ребенок вылетел из ее рук и оказался под вагоном. Малыша пытались вытащить очевидцы и водитель трамвая. В настоящий момент пострадавшие находятся в больнице.

После ДТП с редакцией Myslo связалась одна из сотрудниц «Тулгорэлектротранс». Она отметила, что вагон весит 20 тонн и его очень тяжело остановить:

«Я понимаю, что пешеход всегда прав, но голову тоже включать надо. Пожалуйста, донесите до пешеходов и водителей авто, что не надо перебегать перед вагоном, или выезжать перед ним на пути: тормозной путь вагона составляет 21 метр!»

В настоящее время по факту происшествия проводится прокурорская проверка.