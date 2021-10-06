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В Советске ночью из ломбарда украли деньги и драгоценности

В Советске ночью из ломбарда украли деньги и драгоценности

Полиция ищет злоумышленников.

Как стало известно Myslo, несколько дней назад в Советске Щекинского района Тульской области была совершена крупная кража. Предполагается, что злоумышленники проникли в помещение около трех часов ночи путем взлома. 
 
Забрав деньги и драгоценности, преступники скрылись в неизвестном направлении. По нашим данным, объект охраняется частным охранным предприятием. 
 
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на установление деталей и обстоятельств происшествия, а также на установление личностей и местонахождение злоумышленников», – сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:24 +1
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Тульская областьСоветск
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